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    Азербайджанский фильм "Вниз по течению" показан в Швейцарии - ФОТО

    Базель. 20 марта. REPORT.AZ/ В швейцарском Базеле состоялся показ фильма Асифа Рустамова "Вниз по течению".

    Как сообщает западноевропейское бюро Report, фильм был показан в рамках фестиваля Cinema Querfeld по инициативе Союза друзей Азербайджана в Швейцарии.

    Председатель Союза друзей Азербайджана в Швейцарии Арзу Алиева рассказала местному бюро Report, что вот уже пять лет азербайджанские фильмы демонстрируются на фестивале Cinema Querfeld: "Наши фильмы демонстрируются на азербайджанском языке с немецкими субтитрами. Мы не ограничиваемся только показами фильмов, это мероприятие дает нам возможность ознакомить швейцарцев с азербайджанской культурой. 

    Во время показа фильма "Набат" мы подробно проинформировали зрителей о нагорно-карабахском конфликте, оккупации Арменией 20 процентов земель Азербайджана, сложной геополитической ситуации в регионе, в котором находится Азербайджан".

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