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    ​Азербайджанский фильм продемонстрирован на одном из самых популярных белорусских телеканалов

    На ведущих белорусских каналах и в СМИ периодически отводят место фильмам и статьям об Азербайджане

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Фильм "Бабек" два дня подряд демонстрировался на русском языке на одном из самых популярных белорусских телеканалов "Беларусь 3".

    Об этом Report сообщили в министерстве культуры и туризма.

    В информации отмечается, что на ведущих белорусских телеканалах и в СМИ периодически отводят место фильмам и статьям об Азербайджане.

    Отметим, что ежегодно в различных белорусских газетах и журналах публикуется 20-25 статей об Азербайджане, а на телеканалах нашей стране отводится 50-52 часа в год. 

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