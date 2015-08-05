​Азербайджанский фильм продемонстрирован на одном из самых популярных белорусских телеканалов

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Фильм "Бабек" два дня подряд демонстрировался на русском языке на одном из самых популярных белорусских телеканалов "Беларусь 3".

Об этом Report сообщили в министерстве культуры и туризма.

В информации отмечается, что на ведущих белорусских телеканалах и в СМИ периодически отводят место фильмам и статьям об Азербайджане.

Отметим, что ежегодно в различных белорусских газетах и журналах публикуется 20-25 статей об Азербайджане, а на телеканалах нашей стране отводится 50-52 часа в год.