Азербайджанский дирижер исполнил с Венским оркестром произведения Фикрета Амирова

В Вене состоялся дипломный концерт азербайджанского дирижера, композитора и пианиста Абузера Манафзаде.

В Вене состоялся дипломный концерт азербайджанского дирижера, композитора и пианиста Абузера Манафзаде.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, 23 июня дирижер, композитор и пианист Абузар Манафзаде выступил с дипломным концертом в «Золотом зале» Дома культуры Венского музыкального общества, где под его руководством симфонический оркестр Венского радио, один из самых известных оркестров Австрии, исполнил симфонический мугам «Кюрд Овшары» и «Азербайджанское каприччио» великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

А.Манафзаде, первый азербайджанский выпускник факультета дирижерства Венского университета музыки и исполнительских искусств, занимающего одно из лидирующих мест среди известнейших в мире консерваторий, для исполнения на концерте отдал предпочтение азербайджанской симфонической музыке.

Симфонический мугам «Кюрд Овшары», созданный великим композитором в 1948 году, именно на этом концерте впервые был представлен австрийской публике, которая встретила его аплодисментами. Большой интерес на концерте вызвало и симфоническое произведение Фикрета Амирова «Азербайджанское каприччио». Сочиненное в 1961 году произведение, богатое оттенками азербайджанской народной музыки, экзотическими и ритмичными мелодиями, породившее бесконечную фантазию и положительные эмоции, вызвало особый интерес и овации.

А.Манафзаде, поставивший на дипломном концерте патриотическую миссию по популяризации азербайджанской классической музыки, также способствовал проведению юбилея великого композитора в «Золотом зале», который считается одним из храмов классической музыки.

На концерте под дирижерством других выпускников также прозвучали произведения композиторов Рихарда Штрауса, Рихарда Вагнера и Антона Веберна. Реклама концерта в зале на две тысячи мест была осуществлена Домом культуры «Венское музыкальное общество», Венским университетом музыки и исполнительских искусств и Австрийским телевидением и радио (ORF).