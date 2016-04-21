Азербайджанские ученые принимают участие в V симпозиуме исследователей музыки тюркоязычного мира в Алматы

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Алматы состоялось открытие V Международного симпозиума исследовательской группы "Музыка тюркоязычного мира", который продлится до 23 апреля, сообщает Report со ссылкой на Inform.kz.

Тема нынешнего симпозиума - "От голоса к инструменту: феномен звука в традиционном культурном наследии тюркоязычного мира". Симпозиум проводится Казахской национальной консерваторией им. Курмангазы совместно с Международным советом по традиционной музыке (ICTM).

В работе симпозиума принимают участие ведущие ученые из разных стран мира: Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов, а также Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана, России, Казахстана. В рамках симпозиума запланированы два концерта, также будет представлена выставка новых научных изданий, привезенных самими участниками.