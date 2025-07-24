Азербайджанские сундуки и шкатулки продемонстрированы на саммите высокого уровня

Азербайджанские сундуки и шкатулки продемонстрированы на саммите высокого уровня

Азербайджанские сундуки и шкатулки продемонстрированы на саммите высокого уровня.

Об этом Report сообщила председатель Общественного объединения "Помощь в охране и пропаганде образцов декоративно-прикладного искусства" Лала Сардарлы.

По ее словам, реализация проекта "Образцы искусства Западного Азербайджана" при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана успешно продолжается.

Согласно информации, ряд декоративных сундуков и шкатулок из различных коллекций к настоящему времени экспонировался на многих конференциях и выставках.

Известные ученые, педагоги и деятели искусств страны, депутаты, представители гражданского общества и прессы, дипломаты, влиятельные ученые, деятели искусств, ведущие бизнесмены и религиозные деятели ознакомились с упомянутыми образцами декоративно-прикладного искусства и получили необходимую информацию, отражающую реалии Западного Азербайджана.

Также отмечено, что награды от имени организации более 30 известным на мировом уровне влиятельным лицам по случаю 40-летия Фонда стратегических и социальных исследований Группы Мармара на саммите высокого уровня в Стамбуле были вручены в изготовленных семьей Сардарлы специальных шкатулках, на которых выгравировано слово "Азербайджан".

Другие образцы декоративно-прикладного искусства, находящиеся на стадии подготовки, будут представлены на конференции-выставке, которая состоится в Хачмазском районе на следующем этапе реализации вышеупомянутого проекта.