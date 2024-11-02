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Азербайджанские писатели приняли участие в 41-й Международной книжной выставке в Стамбуле

Азербайджанские писатели приняли участие в 41-й Международной книжной выставке в Стамбуле Азербайджаские писатели приняли участие в литературных дискуссих в рамках 41-й Международной книжной выставке в Стамбуле.
Kультурная политика
2 ноября 2024 г. 21:13
Азербайджанские писатели приняли участие в 41-й Международной книжной выставке в Стамбуле

Азербайджаские писатели приняли участие в литературных дискуссих в рамках 41-й Международной книжной выставки в Стамбуле.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, Азербайджан является почетным гостем мероприятия, проходящего под девизом "Детство - это праздник".

На выставке при организации Министерства культуры АР был представлен большой стенд Азербайджана. В рамках мероприятия состоялись также подписание книг, литературные дискуссии, деловые встречи издателей из разных стран.

Первая панельная дискуссия с участием азербайджанских писателей была посвящена теме "Писательство в эпоху социальных медиа". В обсуждении, модератором которого выступил эссеист и литературовед Гисмет Рустамов, приняли участие писатели Сахиля Яя, Улуджай Акиф и Реван Джавид.

Было отмечено, что технологические инновации сделали нашу жизнь в современном мире более динамичной. Поэтому писателям необходимо выбирать интересные темы и демонстрировать привлекательный стиль.

Писатели также ответили на вопросы, интересующие читателей.

На азербайджанском стенде состоялась церемония подписания книг писателей Гюнель Шамильгызы и Джавида Зейналлы. Поэт, исследователь и эссеист Фарид Гусейн рассказал об этих писателях и их произведениях.

В панельной дискуссии по детской литературе, ведущей которой стала писательница Сахиля Яя, приняли участие писатели Солмаз Аманова и Севиндж Нуругызы.

Писатели подчеркнули важность детской литературы, отметив исключительную роль таких произведений в развитии эстетического вкуса и мировоззрения детей.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİstanbul sərgisində Azərbaycan yazarlarının iştirakı ilə ədəbi müzakirələr keçirilib

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