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Азербайджанские национальные костюмы представлены в Великобритании

Азербайджанские национальные костюмы представлены в Великобритании Азербайджанские национальные костюмы были с представлены на международной неделе культурного стиля (Cultural Style week) в городе Шеффилд, Англия.
Kультурная политика
27 мая 2024 г. 18:15
Азербайджанские национальные костюмы представлены в Великобритании

Азербайджанские национальные костюмы с представлены на международной неделе культурного стиля (Cultural Style week) в городе Шеффилд в Великобритании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Великобритании.

"Показ состоялся по инициативе руководителя Азербайджанской танцевальной и музыкальной группы Сакины Мухтарлы. Мероприятие, организованное при поддержке городского совета города Шеффилд и Культурной ассоциацией моды и искусства, продемонстрировало богатое культурное наследие Азербайджана",- говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijani national costumes exhibited in UK
Версия на азербайджанском языке Britaniyada Azərbaycanın milli geyimləri nümayiş etdirilib

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