Азербайджанские национальные костюмы представлены в Великобритании

Азербайджанские национальные костюмы с представлены на международной неделе культурного стиля (Cultural Style week) в городе Шеффилд в Великобритании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Великобритании.

"Показ состоялся по инициативе руководителя Азербайджанской танцевальной и музыкальной группы Сакины Мухтарлы. Мероприятие, организованное при поддержке городского совета города Шеффилд и Культурной ассоциацией моды и искусства, продемонстрировало богатое культурное наследие Азербайджана",- говорится в публикации.