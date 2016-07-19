Азербайджанские музыканты принимают участие на Международном фестивале камерной музыки в Брюсселе

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Учащиеся Центральной школы искусств имени Кара Караева при Главном управлении культуры и туризма города Баку представляют Азербайджан на Международном фестивале камерной музыки в Брюсселе.

Как сообщает Report, ежегодно в Брюсселе проходит Международный фестиваль камерной музыки Musica Mundi. Основная цель фестиваля - демонстрация способностей юных талантливых исполнителей в возрасте от 10 до 18 лет, приехавших из разных стран мира.

В этом году на этом фестивале, проходящем с 17-го по 31-ое июля, Азербайджан представляют учащиеся Центральной школы искусств имени Кара Караева. Перед отъездом начальник Главного управления культуры и туризма города Баку Вугар Зейналов принял группу талантливых музыкантов школы Наргиз Алиеву ( фортепиано), Заррин Алиеву (скрипка), Эльнару Тагизаде (альт) и Орхана Гусейнова (виолончель) во главе с директором Центральной школы искусств имени К.Караева, заслуженным артистом Азербайджана Азизом Гараюсифли.

Он пожелал им удачи и побед, а ребята в свою очередь дали обещание достойно представить родину на международном фестивале.

Отметим, что фестиваль завершится Гала-концертом в Château du Lac и вручением сертификата об обучении, подписанного музыкальной элитой мира - Максимом Венгеровым, Ирви Гитлисом, Менахемом Пресслером, Николасом Ангелихом, Миклошем Переньи, Александром Гаврилюком и др.