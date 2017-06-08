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    Азербайджанские музыканты примут участие на Фестивале кавказского джаза в Тбилиси

    В рамках фестиваля состоится серия мастер-классов для молодых исполнителей джаза

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/  VIII Фестиваль кавказского джаза пройдет 17-19 июня в Тбилиси.

    Как передает Report со ссылкой на Грузия-Online, на фестивале примут участие исполнители из Азербайджана, Турции, Грузии, и Армении.

    14 июня состоится серия мастер-классов для молодых исполнителей джаза. Занятия будут вести известные музыканты и педагоги, в том числе и азербайджанский пианист, композитор, аранжировщик Салман Гамбаров. Мастер-классы традиционно пройдут в Тбилисской государственной консерватории.

    17 июня в Театре движения состоится концерт с участием кавказских джаз-групп.

    19 июня в том же театре состоится заключительный джаз-сейшен под слоганом Jazz Up The Borders в исполнении музыкантов всех стран-участниц. На одной сцене выступят как специальные гости фестиваля, так и участники мастер-классов. 

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