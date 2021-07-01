Азербайджанские наездники выступили на Королевском конном шоу в Виндзоре

Трюковые азербайджанские наездники выступили перед британской публикой на традиционном Королевском Виндзорском конном шоу

Азербайджанские наездники выступили перед британской публикой на традиционном Королевском Виндзорском конном шоу.

Как передает Report со ссылкой на Daily mail, наездники в национальной одежде исполнили сложные трюки.

Газета отмечает, что езда является давней и уважаемой традицией в Азербайджане, а страна является одной из первых регионов, где была приручена лошадь. Азербайджан известен в мире двумя породами лошадей: карабахскими и дильбазскими.

Карабахские скакуны и ранее выступали на Королевском Виндзорском конном шоу, на котором традиционно присутствует королева Великобритании Елизавета II.

Шоу продолжится 5 дней и завершится в субботу 4 июля.

Ввиду коронавирусных ограничений количество зрителей было сокращено до 1 000.