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Азербайджанские наездники выступили на Королевском конном шоу в Виндзоре

Азербайджанские наездники выступили на Королевском конном шоу в Виндзоре Трюковые азербайджанские наездники выступили перед британской публикой на традиционном Королевском Виндзорском конном шоу
Kультурная политика
1 июля 2021 г. 15:09
Азербайджанские наездники выступили на Королевском конном шоу в Виндзоре

Азербайджанские наездники выступили перед британской публикой на традиционном Королевском Виндзорском конном шоу.

Как передает Report со ссылкой на Daily mail, наездники в национальной одежде исполнили сложные трюки.

Газета отмечает, что езда является давней и уважаемой традицией в Азербайджане, а страна является одной из первых регионов, где была приручена лошадь. Азербайджан известен в мире двумя породами лошадей: карабахскими и дильбазскими.

Карабахские скакуны и ранее выступали на Королевском Виндзорском конном шоу, на котором традиционно присутствует королева Великобритании Елизавета II.

Шоу продолжится 5 дней и завершится в субботу 4 июля.

Ввиду коронавирусных ограничений количество зрителей было сокращено до 1 000.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan nümayəndələri İngiltərədə atçılıq şousunda çıxış edib
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani riders perform at Royal Windsor Horse Show

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