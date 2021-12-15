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Посол: Азербайджанские ковры занимают достойное место в самых выдающихся музеях мира

Посол: Азербайджанские ковры занимают достойное место в самых выдающихся музеях мира В Москве «Азерхалча» представила свою продукцию на азербайджанском национальном вечере «Азербайджанские ковры на берегу «Каспиан».
Kультурная политика
15 декабря 2021 г. 11:14
Посол: Азербайджанские ковры занимают достойное место в самых выдающихся музеях мира

В Москве «Азерхалча» представила свою продукцию на азербайджанском национальном вечере «Азербайджанские ковры на берегу «Каспиан».

Как сообщает российское бюро Report, организаторами вечера выступили посольство Азербайджана в Москве, Торгпредство Азербайджана в России, ОАО «Азерхалча» и высшая школа дизайна «Детали».

На вечере были представлены 56 азербайджанских ковров ручной работы.

Открывая вечер, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу отметил, что страны связывают неразрывные культурные узы. «Ковер - азербайджанское национальное достояние. Ковры веками ткались азербайджанскими женщинами на огромной территории от Персии до Кавказа. Азербайджанские ковры занимают достойное место в самых выдающихся музеях мира: от музея Альберта и Виктории в Лондоне до частных коллекций», - добавил посол.

Председатель правления ОАО «Азерхалча», заслуженный деятель искусств Азербайджана Эмин Мамедов рассказал об истории ковроткачества в Азербайджане, о государственной поддержке развитию ковроткачества в нашей стране напомнив, что по инициативе Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой азербайджанский ковер внесен в репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества: «И мы в «Азерхалча» стараемся не терять традиции классического ковроткачества и внедрять новые направления. На основе древних ковров мы привлекаем концептуальных художников на создание на основе традиционных ковров уже современных ковров с новым дизайном».

В рамках вечера креативный директор ОАО «Азерхалча» Асмер Абдуллаева провела презентацию ковров под названием «Новая жизнь азербайджанских ковров», а также был организован мастер-класса по объяснению процесса ткачества азербайджанских ковров. После официальной части мероприятия гостям были предложены блюда азербайджанской национальной кухни, состоялась презентация национальных вин.

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