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    Азербайджанские ковры будут продемонстрированы на международном фестивале в Грузии

    Фестиваль откроется в Тбилиси выставкой работ Азербайджанского государственного музея ковра
    © Report

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанские ковры будут продемонстрированы на Международном фестивале ковров, который пройдет в Грузии с 28 июня по 2 июля.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Georgia, откроется фестиваль 28 июня в Музее народного и прикладного искусства в Тбилиси выставкой работ Азербайджанского государственного музея ковра. Экспозиция продлится месяц. 

    30 июня, а также 1 и 2 июля фестиваль продолжится на территории средневековой крепости Рабати в Ахалцихе.

    На фестивале будут представлены образцы современного ковроделия из Ирана, Туркменистана, Кыргызстана, Индии, Турции и Грузии.

    Местные и приглашенные мастера представят свою продукцию и продемонстрируют публике разные этапы процесса и техники ковроткачества. Кроме того, пройдут мастер-классы и многообразные образовательные программы на тему техник изготовления ковров, орнаментов, окрашивания, дизайна и многого другого. 

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