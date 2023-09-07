Азербайджанские исполнители национальной музыки и танцев выступили в Китае

Азербайджанские исполнители выступили на гала-концерте в рамках VI Международной культурной выставки "Шелковый путь" в городе Дуньхуан в КНР.

Азербайджанские исполнители выступили на гала-концерте в рамках VI Международной культурной выставки "Шелковый путь" в городе Дуньхуан в КНР.

Об этом Report сообщили в Министерстве Культуры.

Деятели искусства Азербайджана исполнили перед широкой публикой национальные музыкальные произведения и танцы.

Азербайджан представили заслуженный артист Азербайджана Илькин Ахмедов и ханенде Гюнай Имамвердиева, солисты Азербайджанского государственного ансамбля танца Инара Зейналова и Айдемир Айдемиров.

Концертная программа завершилась выступлением дуэта Гюнай Имамвердиевой и Илькина Ахмедова. Зрители сопроводили выступление азербайджанских деятелей культуры бурными овациями.

Отметим, что делегация Министерства культуры Азербайджана во главе с министром Адилем Керимли находится с визитом в КНР с 3 по 9 сентября.