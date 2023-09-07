О нас

Азербайджанские исполнители национальной музыки и танцев выступили в Китае

Азербайджанские исполнители национальной музыки и танцев выступили в Китае Азербайджанские исполнители выступили на гала-концерте в рамках VI Международной культурной выставки "Шелковый путь" в городе Дуньхуан в КНР.
Kультурная политика
7 сентября 2023 г. 11:12
Азербайджанские исполнители национальной музыки и танцев выступили в Китае

Азербайджанские исполнители выступили на гала-концерте в рамках VI Международной культурной выставки "Шелковый путь" в городе Дуньхуан в КНР.

Об этом Report сообщили в Министерстве Культуры.

Деятели искусства Азербайджана исполнили перед широкой публикой национальные музыкальные произведения и танцы.

Азербайджан представили заслуженный артист Азербайджана Илькин Ахмедов и ханенде Гюнай Имамвердиева, солисты Азербайджанского государственного ансамбля танца Инара Зейналова и Айдемир Айдемиров.

Концертная программа завершилась выступлением дуэта Гюнай Имамвердиевой и Илькина Ахмедова. Зрители сопроводили выступление азербайджанских деятелей культуры бурными овациями.

Отметим, что делегация Министерства культуры Азербайджана во главе с министром Адилем Керимли находится с визитом в КНР с 3 по 9 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani music and dance presented at international exhibition in China
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan musiqisi və rəqsi Çində beynəlxalq sərgidə təqdim edilib

Самое читаемое

На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
31 августа 2023 г. 12:46
МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным праздником
МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным праздником
1 сентября 2023 г. 14:42
Дания потребовала сократить персонал российского посольства
Дания потребовала сократить персонал российского посольства
1 сентября 2023 г. 19:28
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
4 сентября 2023 г. 08:25
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
5 сентября 2023 г. 17:40
Азербайджан более чем в два раза увеличил импорт сои из Австрии
Азербайджан более чем в два раза увеличил импорт сои из Австрии
5 сентября 2023 г. 18:53
Супруга премьер-министра Армении отправилась в Киев
Супруга премьер-министра Армении отправилась в Киев
6 сентября 2023 г. 11:53
Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края
Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края
7 сентября 2023 г. 07:26
Норвегия к концу года закроет свое посольство в Мали
Норвегия к концу года закроет свое посольство в Мали
31 августа 2023 г. 15:32
В Шамкире произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые
В Шамкире произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые
31 августа 2023 г. 23:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi