В Вашингтоне отметили праздник Новруз

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанские и казахстанские дети выступили в Вашингтоне на мероприятии по случаю праздника Новруз.

Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, мероприятие состоялось по инициативе ТЮРКСОЙ в центре Вашингтона. На нем приняли участие представители Белого дома, Госдепа, Конгресса США, представители дипломатического корпуса, а также деловые и общественные круги США.

На мероприятии гостей проинформировали об истории возникновения и традициях праздника.