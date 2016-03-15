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    В Вашингтоне отметили праздник Новруз

    Мероприятие состоялось по инициативе ТЮРКСОЙ

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанские и казахстанские дети выступили в Вашингтоне на мероприятии по случаю праздника Новруз.

    Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, мероприятие состоялось по инициативе ТЮРКСОЙ в центре Вашингтона. На нем приняли участие представители Белого дома, Госдепа, Конгресса США, представители дипломатического корпуса, а также деловые и общественные круги США.

    На мероприятии гостей проинформировали об истории возникновения и традициях праздника.

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