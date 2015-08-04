Азербайджанские и иранские композиторы намерены сочинить совместную симфонию

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В целях пропаганды дружбы между двумя странами иранские и азербайджанские музыканты намерены сочинить совместную симфонию.

Как сообщает Report со ссылкой на газету "Tehran Times", музыканты планируют встретиться через месяц.

По словам руководителя Департамента по Ардебилю министерства культуры Ирана Насира Исхаги, иранские музыканты сочинят симфонию вместе в Азербайджанским государственным симфоническим оркестром: "На встрече с азербайджанскими коллегами вопрос обсудят дирижер иранского национального оркестра Фархад Фахраддини и поэт Аскер Шехизаде. В симфонии намерены акцентировать внимание на укрепление дружественных связей между Ираном и Азербайджаном и сходства между двумя странами".