Азербайджанские художники участвуют в международной выставке в Грузии

В Тбилиси проходит международная художественная выставка под названием "Səthin o tayında".

Как сообщает грузинское бюро Report, в выставке принимают участие художники из Азербайджана, Грузии, Турции, Новой Зеландии, Канады, а также Ирана, Пакистана, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Выставка направлена на объединение представителей искусства разных стран и продвижение изобразительного искусства как средства межкультурного взаимодействия.

Куратор от Азербайджана Эльминаз Гахраманова сообщила, что страну на выставке представляют в общей сложности 43 художника. По ее словам, представленные произведения выполнены в различных техниках - ковроткачество, акварель, гобелен и масляная живопись.

Отметим, что международная выставка нацелена на демонстрацию не знающего границ языка искусства и содействие расширению творческих связей между различными народами. Мероприятие оценивается как знаковое событие в культурной жизни Грузии.

Выставка продлится до 5 марта.