Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Азербайджанские художники участвуют в международной выставке в Грузии

    Kультурная политика
    • 03 марта, 2026
    • 18:42
    Азербайджанские художники участвуют в международной выставке в Грузии

    В Тбилиси проходит международная художественная выставка под названием "Səthin o tayında".

    Как сообщает грузинское бюро Report, в выставке принимают участие художники из Азербайджана, Грузии, Турции, Новой Зеландии, Канады, а также Ирана, Пакистана, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов.

    Выставка направлена на объединение представителей искусства разных стран и продвижение изобразительного искусства как средства межкультурного взаимодействия.

    Куратор от Азербайджана Эльминаз Гахраманова сообщила, что страну на выставке представляют в общей сложности 43 художника. По ее словам, представленные произведения выполнены в различных техниках - ковроткачество, акварель, гобелен и масляная живопись.

    Отметим, что международная выставка нацелена на демонстрацию не знающего границ языка искусства и содействие расширению творческих связей между различными народами. Мероприятие оценивается как знаковое событие в культурной жизни Грузии.

    Выставка продлится до 5 марта.

    Азербайджанские художники участвуют в международной выставке в Грузии
    Азербайджанские художники участвуют в международной выставке в Грузии
    Азербайджанские художники участвуют в международной выставке в Грузии
    Азербайджанские художники участвуют в международной выставке в Грузии
    Азербайджанские художники участвуют в международной выставке в Грузии
    Азербайджанские художники участвуют в международной выставке в Грузии
    Азербайджанские художники участвуют в международной выставке в Грузии
    Азербайджанские художники участвуют в международной выставке в Грузии
    Азербайджанские художники участвуют в международной выставке в Грузии
    Азербайджанские художники участвуют в международной выставке в Грузии
    Азербайджанские художники участвуют в международной выставке в Грузии
    Азербайджанские художники участвуют в международной выставке в Грузии
    Азербайджанские художники участвуют в международной выставке в Грузии
    Азербайджанские художники участвуют в международной выставке в Грузии
    Азербайджанские художники участвуют в международной выставке в Грузии
    Азербайджанские художники участвуют в международной выставке в Грузии
    Азербайджанские художники участвуют в международной выставке в Грузии
    Азербайджанские художники участвуют в международной выставке в Грузии
    Азербайджанские художники участвуют в международной выставке в Грузии

    художественная выставка Грузия азербайджанские художники
    Фото
    Azərbaycan rəssamları Gürcüstanda beynəlxalq sərgidə iştirak edirlər
    Ты - Король

    Последние новости

    19:06

    ЦАХАЛ нанес авиаудар по аэропорту Мехрабад в Тегеране

    Другие страны
    19:03

    Стоимость золота опустилась ниже $5 050 за тройскую унцию

    Финансы
    18:58

    Байрамов обсудил с главой МИД Латвии эскалацию на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    18:58

    ВВС Израиля нанесли удар по зданию Совета экспертов Ирана в Куме

    Другие страны
    18:51

    Ирак прекратил экспорт нефти из Курдистана в порт Джейхан

    Внешняя политика
    18:50
    Фото

    Граждане 30 стран вывезены из Ирана через Азербайджан на фоне военных действий - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    18:42
    Фото

    Азербайджанские художники участвуют в международной выставке в Грузии

    Kультурная политика
    18:39

    Пашинян прибыл в Грузию с рабочим визитом

    В регионе
    18:38

    Глава МИД Франции поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации граждан из Ирана

    Внешняя политика
    Лента новостей