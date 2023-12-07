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Азербайджанские художники представили картины, посвященные истории и культуре Польши

Азербайджанские художники представили картины, посвященные истории и культуре Польши Азербайджанские художники представили на семинаре в Баку картины, посвященные истории и культуре Польши.
Kультурная политика
7 декабря 2023 г. 15:18
Азербайджанские художники представили картины, посвященные истории и культуре Польши

Азербайджанские художники представили на семинаре в Баку картины, посвященные истории и культуре Польши.

Как сообщает Report, мероприятие организовано при содействии посольства Польши в Азербайджане с участием посла Рафала Поборски.

Художники в ходе семинара нарисовали картины, посвященные истории, традициям, известным памятникам культуры и архитектуры Польши.

Некоторые из картин посвящены историческим зданиям в Баку, которые были построены польскими архитекторами.

Гости мероприятия с интересом наблюдали за процессом создания картин.

В целом свои работы представили 10 художников, из которых 9 представители Азербайджана, одна – Украины.

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Версия на английском языке Azerbaijani artists present paintings dedicated to history, culture of Poland
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan rəssamları Polşa tarixi və mədəniyyətinə həsr olunmuş əsərlərini təqdim ediblər

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