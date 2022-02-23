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Азербайджанские депутаты посетили Голубую мечеть в Ереване

Азербайджанские депутаты посетили Голубую мечеть в Ереване Депутаты парламента Азербайджана, находящиеся с визитом в Армении, посетили Голубую мечеть в Ереване.
Kультурная политика
23 февраля 2022 г. 14:28
Азербайджанские депутаты посетили Голубую мечеть в Ереване

Депутаты парламента Азербайджана, находящиеся с визитом в Армении, посетили Голубую мечеть в Ереване.

Как сообщает Report, председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили поделился фотографиями мечети на своей странице в Facebook.

Парламентарий отметил, что мечеть является единственным сохранившимся азербайджанским памятником в Ереване: "Хотя на стенах есть надписи другого государства, но стены, архитектура и дух принадлежат только нам. Будучи здесь мы это почувствовали. В скором времени мы азербайджанцы сможем возносить свои молитвы в этой мечети".

Напомним, два азербайджанских депутата Таир Миркишили и Солтан Мамедов находятся в Ереване для участия в Парламентской Ассамблее "Евронест".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani MPs visit Blue Mosque in Yerevan 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı deputatlar İrəvanda Göy məscidi ziyarət ediblər

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