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Азербайджанские абаеведы награждены медалями и почетными грамотами ТЮРКСОЙ

Азербайджанские абаеведы награждены медалями и почетными грамотами ТЮРКСОЙ В Посольстве Казахстана в Баку состоялась презентация арт-альбома "Читая Абая", куда вошли работы художников тюркских стран по мотивам произведений великого казахского поэта и просветителя
Kультурная политика
22 января 2021 г. 11:57
Азербайджанские абаеведы награждены медалями и почетными грамотами ТЮРКСОЙ
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В Посольстве Казахстана в Баку состоялась презентация арт-альбома "Читая Абая", куда вошли работы художников тюркских стран по мотивам произведений великого казахского поэта и просветителя. Альбом выпущен Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в рамках Года Абая Кунанбаева, объявленного в честь 175-летия со дня его рождения.

Как сообщает Report, в презентации приняли участие Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, посол Казахстана Сержан Абдыкаримов, вице-президент Республиканского общества дружбы Азербайджан-Казахстан Эльдар Исмаилов, представители научных и творческих кругов Азербайджана.

Выступая перед участниками встречи Д.Касеинов подчеркнул, что Абай, являясь народным поэтом, мыслителем, просветителем и основателем казахской национальной литературы, оставил богатое наследие не только Казахстану, но и всему тюркскому миру. Его стихи и мудрые изречения отражают богатство культуры и духовность всех тюркских народов.

В ходе мероприятия состоялась церемония вручения памятных медалей "Абай -175 лет" и почетных грамот лицам, внесшим большой вклад в популяризацию имени и наследия великого казахского поэта. Наградами были удостоены руководитель Центра казахского языка, истории и культуры имени Абая при Бакинском государственном университете (БГУ) Ф.Дурсунова, Заведующий кафедрой тюркологии БГУ Р.Аскаров, журналист-публицист А.Эйвазова, писатель-прозаик Н.Абдулрахманлы, профессор кафедры литературы Педагогического университета Э.Гулиев, профессор кафедры тюркологии БГУ Ф.Агаева.

Гостям был показан документальный ролик о жизни и творчестве великого Абая, предложены традиционные казахские угощения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı abayşünaslar TÜRKSOY-un mükafatları ilə təltif olunub

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