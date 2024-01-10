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Азербайджанская общественность осудила вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван во Франции

Азербайджанская общественность осудила вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван во Франции Азербайджанская общественность приняла заявление в связи с неуважительным отношением к памятнику Хуршидбану Натаван во Франции.
Kультурная политика
10 января 2024 г. 16:15
Азербайджанская общественность осудила вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван во Франции

Азербайджанская общественность приняла заявление в связи с неуважительным отношением к памятнику Хуршидбану Натаван во Франции.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что деятели культуры, науки, искусства и литературы Азербайджана, представители гражданского общества считают неприемлемым подобное отношение к памятнику Хуршидбану Натаван во французском городе Эвиан-ле-Бен, считают, что этот акт совершен по заказу Елисейского дворца.

"Хуршидбану Натаван известна на всем Востоке и в исламском мире как выдающаяся поэтесса, художница и меценат, которая боролась за свободу, права женщин, ее произведения являются государственным достоянием.

Инцидент, произошедший в городе Эвиан-ле-Бен, ясно показывает масштабы азербайджанофобии, тюркофобии и исламофобии во французском правительстве. Мы решительно осуждаем использование литературы, искусства и культуры в качестве инструмента в грязных политических играх. Призываем французские власти устранить этот инцидент.

Вместо подобного неуважительного отношения к памятнику азербайджанской поэтессе и выдворения азербайджанских дипломатов и журналистов из Франции, Елисейскому дворцу следовало бы расследовать нападение на посольство Азербайджана в Париже и наказать виновных", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Literary, cultural figures of Azerbaijan issue statement condemning desecration of Khurshidbanu Natavan’s statue in France
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın ədəbiyyat və mədəniyyət xadimləri Fransada Natəvanın heykəlinin aşağılanmasını pisləyiblər -BƏYANAT

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