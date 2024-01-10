Азербайджанская общественность осудила вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван во Франции

Азербайджанская общественность приняла заявление в связи с неуважительным отношением к памятнику Хуршидбану Натаван во Франции.

Азербайджанская общественность приняла заявление в связи с неуважительным отношением к памятнику Хуршидбану Натаван во Франции.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что деятели культуры, науки, искусства и литературы Азербайджана, представители гражданского общества считают неприемлемым подобное отношение к памятнику Хуршидбану Натаван во французском городе Эвиан-ле-Бен, считают, что этот акт совершен по заказу Елисейского дворца.

"Хуршидбану Натаван известна на всем Востоке и в исламском мире как выдающаяся поэтесса, художница и меценат, которая боролась за свободу, права женщин, ее произведения являются государственным достоянием.

Инцидент, произошедший в городе Эвиан-ле-Бен, ясно показывает масштабы азербайджанофобии, тюркофобии и исламофобии во французском правительстве. Мы решительно осуждаем использование литературы, искусства и культуры в качестве инструмента в грязных политических играх. Призываем французские власти устранить этот инцидент.

Вместо подобного неуважительного отношения к памятнику азербайджанской поэтессе и выдворения азербайджанских дипломатов и журналистов из Франции, Елисейскому дворцу следовало бы расследовать нападение на посольство Азербайджана в Париже и наказать виновных", - говорится в заявлении.