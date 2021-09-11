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Азербайджанская культура представлена в Москве в День Города

Азербайджанская культура представлена в Москве в День Города В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве прошло праздничное мероприятие "Москва-Баку: сердца соединяют"
Kультурная политика
11 сентября 2021 г. 16:28
Азербайджанская культура представлена в Москве в День Города

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве прошло праздничное мероприятие "Москва-Баку: сердца соединяют", посвященное 874-летию Москвы.

Как сообщает российское бюро Report, возле Павильона "Азербайджан" для москвичей и гостей столицы проходят представления с азербайджанскими национальными танцами и музыкой.

Директор Павильона Саадат Кадырова отметила, что азербайджанцы не могли в этот день остаться в стороне и не использовать шанс снова продемонстрировать азербайджанские традиции и культуру: "Нам есть, что показать. Сегодня здесь представлены национальные танцы, музыка, блюда, сладости, которые, безусловно, ассоциируются с нашей Родиной. Оставаться в стороне было бы неправильно. Для нас это шанс ещё раз показать москвичам и гостям столицы, что собой представляет Азербайджан. Мы постарались сделать так, чтобы все, кто приближаются к Павильону, окунулись в атмосферу Азербайджана".

Гости мероприятия имеют возможность попробовать блюда азербайджанской кухни.

Также у участников мероприятия будет возможность сделать памятные фотографии в специально подготовленной в национальном стиле зоне.

Мероприятие продолжится до 12 сентября.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani culture demonstrated in Moscow
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan mədəniyyəti Moskva şəhərində nümayiş olunub

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