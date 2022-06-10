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Азербайджанская кухня была представлена ​​на Международном кулинарном фестивале в США

Азербайджанская кухня была представлена ​​на Международном кулинарном фестивале в США Наши соотечественники, проживающие в городе Роли, штат Северная Каролина, США, представили нашу страну на Международном кулинарном фестивале в США.
Kультурная политика
10 июня 2022 г. 08:41
Азербайджанская кухня была представлена ​​на Международном кулинарном фестивале в США

Проживающие в городе Роли, штат Северная Каролина Наши соотечественники, представили Азербайджан на международном кулинарном фестивале в США.

Об этом местному бюро Report сообщила председатель Общества американо-азербайджанской дружбы Адика Икбал.

По ее словам, в традиционном фестивале, организованном для популяризации культур, традиций и национальных блюд разных народов, проживающих в США, приняли участие представители 26 стран. Наряду с нашей страной участники фестиваля попробовали кухню США, Италии, Германии, Японии, Китая, Колумбии, Эквадора, Кыргызстана, Мексики, Пакистана, Палестины, Словакии, Сирии, Украины, Вьетнама и других стран.

На мероприятии гости проявили особый интерес к азербайджанской кухне. Им были представлены вкуснейшие блюда азербайджанской кухни - плов, долма, кебаб и т.д.

А.Икбал и члены ассоциации предоставили местным жителям и гостям подробную информацию о культуре нашей страны.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani cuisine presented at int’l culinary festival in US
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da beynəlxalq kulinariya festivalında Azərbaycan mətbəxi təqdim edilib

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