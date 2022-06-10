Азербайджанская кухня была представлена ​​на Международном кулинарном фестивале в США

Наши соотечественники, проживающие в городе Роли, штат Северная Каролина, США, представили нашу страну на Международном кулинарном фестивале в США.

Проживающие в городе Роли, штат Северная Каролина Наши соотечественники, представили Азербайджан на международном кулинарном фестивале в США.

Об этом местному бюро Report сообщила председатель Общества американо-азербайджанской дружбы Адика Икбал.

По ее словам, в традиционном фестивале, организованном для популяризации культур, традиций и национальных блюд разных народов, проживающих в США, приняли участие представители 26 стран. Наряду с нашей страной участники фестиваля попробовали кухню США, Италии, Германии, Японии, Китая, Колумбии, Эквадора, Кыргызстана, Мексики, Пакистана, Палестины, Словакии, Сирии, Украины, Вьетнама и других стран.

На мероприятии гости проявили особый интерес к азербайджанской кухне. Им были представлены вкуснейшие блюда азербайджанской кухни - плов, долма, кебаб и т.д.

А.Икбал и члены ассоциации предоставили местным жителям и гостям подробную информацию о культуре нашей страны.