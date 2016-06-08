Азербайджанская художница удостоена звания "Лучший художник 2016 года во Франции и в Европе"

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Национальная федерация культуры Франции вручила высшую награду знаменитого Осеннего Салона Независимых художников Франции - TOILE D’OR - "Золотое Полотно Салона" известному азербайджанскому художнику Нигяр Нариманбековой. Как сообщает Report, мастер живописи, продолжатель дела своего отца, великого азербайджанского художника Видади Нариманбекова была удостоена этой большой награды за картину диптих "Адажио".

Таким образом, азербайджанский художник Нигяр Нариманбекова получила статус "Лучший художник 2016 года во Франции и в Европе".

Нигяр Нариманбекова является единственной азербайджанкой, которая уже не один год представляет родной Азербайджан в крупнейшем и масштабном проекте - ART EN CAPITAL, который проводится в главном выставочном зале Парижа - Гранд Пале под патронажем президента Франции Франсуа Олланда. Этот праздник искусства является главным событием художественной жизни не только Европы, но всего мира.

Отметим, что главный и единственный Приз ART EN CAPITAL – "Золотое Полотно" был учрежден в 1973 году Национальной федерацией культуры Франции и вручается лишь одному художнику мира из огромного числа экспонируемых. Всего в мире этот приз был вручен лишь 36 художникам из разных стран мира и впервые его получил художник из Азербайджана.

При этом, ежегодно в Салоне Независимых Художников в Гранд Пале участвуют свыше 2000 знаменитых художников со всего мира, которые выставляют до 5000 картин. В свое время, признание в Салоне получили такие великие мастера, как Поль Сезанн, Поль Гоген, Анри де Тулуз- Лотрек, Камиль Писсаро, Шагал, Дали, Ван Гог, Модильяни, Брак, Миро, Дюшан, Утрилло, Брауер и др.