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Азербайджанская делегация ответила на претензии армян по Нагорному Карабаху на заседании ОБСЕ

Азербайджанская делегация ответила на претензии армян по Нагорному Карабаху на заседании ОБСЕ В рамках весенней сессии ПА ОБСЕ состоялось онлайн-заседание Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.
Kультурная политика
1 июля 2021 г. 10:34
Азербайджанская делегация ответила на претензии армян по Нагорному Карабаху на заседании ОБСЕ

В рамках весенней сессии ПА ОБСЕ состоялось онлайн-заседание Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.

Как передает Report, выступившие на заседании представители армянской делегации коснулись вопроса Нагорного Карабаха, выразив обеспокоенность правами и свободами армянских пленных в Азербайджане, защитой религиозных, армянских культурных памятников в Нагорном Карабахе.

Представитель азербайджанской делегации, депутат Амина Агазаде в ответ на претензии армян заявила, что государства не "оккупируют" свою территорию, а наоборот, освобождают, и то, что в 44-дневной войне Азербайджан освободил свои земли и восстановил территориальную целостность – наглядный тому пример.

Депутат заявила, что все культурные и религиозные памятники на территории Азербайджана относятся к культурному наследию азербайджанского государства и народа.

Армения проводила систематическую политику по уничтожению, разрушению и присвоению культурного наследия Азербайджана как на оккупированных 30 лет территориях, так и на территории Армении. Армения, разрушая памятники, изменяя их архитектурные особенности, проводя "археологические" раскопки, преследовала цель полностью стереть указания на принадлежность к Азербайджану.

Мечети и другие места поклонения, кладбища, археологические участки, а также музеи, библиотеки и другие культурные объекты либо полностью уничтожены, либо разграблены. Мечети разрушены и превращены в руины. 64 из 67 мечетей полностью разрушены или серьезно повреждены. С целью изменения характерных черт многие оригинальные культурные объекты Азербайджана подверглись жестокому вмешательству.

Эти действия в корне противоречат принятой в 1954 году Гаагской Конвенции и ее двух Протоколам.

Армения всегда препятствовала ЮНЕСКО и другим специализированным международными организациям посещать оккупированные территории Азербайджана для оценки состояния культурного наследия. Многочисленные обращения Азербайджана в ЮНЕСКО и другие аналогичные организации остались нереализованными. Это, в свою очередь, привело к формированию у Армении чувства "безнаказанности".

Азербайджанское государство на самом высоком уровне решительно заявляет, что все культурные и религиозные памятники на освобожденных территориях, независимо от происхождения, будут восстановлены в надлежащем порядке, проведены реконструкционные работы. Упрощение регулярных визитов в расположенный в Кельбаджарском районе Азербайджана храм Худавенг само по себе демонстрирует гуманистические намерения в отношении граждан армянской национальности.

Азербайджан, расценённый Папой Римским Франциском как пример для всего мира, прославился среди мировой общественности как страна, где совместно живут различные культуры, этносы и религии.

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Версия на азербайджанском языке ATƏT-in iclasında ermənilərin talan etdiyi mədəni abidələrlə bağlı məsələ müzakirə edilib

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