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    Азербайджаноязычные волонтеры Википедии провели в Губе "Весенний лагерь"

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Общественным объединением "Азербайджанские волонтеры Викимедиа" при содействии Совета господдержки НПО при президенте Азербайджана в Губе был организован "Весенний лагерь" азербайджаноязычных волонтеров Википедии.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства культуры, в лагере были проведены тренинги, подготовлены и отредактированы статьи на азербайджанском и иных языках. 

    Участники лагеря посетили историко-культурные памятники в Губе, губинский Центр Гейдара Алиева, мемориальный комплекс геноцида в Губе, а также Губинский историко-краеведческий музей, подготовили фоторепортажи для размещения файлов в Викианбаре. 

    Председатель общественного объединения "Азербайджанские волонтеры Викимедиа" Эльгюн Аталыев отметил, что в лагере были отобраны 35 участников и реализованы поставленные задачи.

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