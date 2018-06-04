Азербайджаноязычные волонтеры Википедии провели в Губе "Весенний лагерь"

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Общественным объединением "Азербайджанские волонтеры Викимедиа" при содействии Совета господдержки НПО при президенте Азербайджана в Губе был организован "Весенний лагерь" азербайджаноязычных волонтеров Википедии.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства культуры, в лагере были проведены тренинги, подготовлены и отредактированы статьи на азербайджанском и иных языках.

Участники лагеря посетили историко-культурные памятники в Губе, губинский Центр Гейдара Алиева, мемориальный комплекс геноцида в Губе, а также Губинский историко-краеведческий музей, подготовили фоторепортажи для размещения файлов в Викианбаре.

Председатель общественного объединения "Азербайджанские волонтеры Викимедиа" Эльгюн Аталыев отметил, что в лагере были отобраны 35 участников и реализованы поставленные задачи.