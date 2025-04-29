Азербайджан завоевал Гран-при IV Международного фестиваля искусства бахши в Узбекистане

Азербайджанская фольклорная группа "Ширван" завоевала Гран-при на IV Международном фестивале искусства бахши в узбекской Хиве.

Азербайджанская фольклорная группа "Ширван" завоевала Гран-при на IV Международном фестивале искусства бахши в узбекской Хиве.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

Страну представили преподаватель кафедры ашугского искусства Университета культуры и искусств Гялбинур Ибрагимли (саз), Парвиз Мирзаев (балабан), Асим Гулиев (нагара) и Абузяр Шойубов (гоша нагара).

Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры Узбекистана под эгидой ЮНЕСКО и ИСЕСКО. В жюри была представлена заслуженный работник культуры Азербайджана Самира Алиева.