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Азербайджан завоевал Гран-при IV Международного фестиваля искусства бахши в Узбекистане

Азербайджан завоевал Гран-при IV Международного фестиваля искусства бахши в Узбекистане Азербайджанская фольклорная группа "Ширван" завоевала Гран-при на IV Международном фестивале искусства бахши в узбекской Хиве.
Kультурная политика
29 апреля 2025 г. 12:33
Азербайджан завоевал Гран-при IV Международного фестиваля искусства бахши в Узбекистане

Азербайджанская фольклорная группа "Ширван" завоевала Гран-при на IV Международном фестивале искусства бахши в узбекской Хиве.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

Страну представили преподаватель кафедры ашугского искусства Университета культуры и искусств Гялбинур Ибрагимли (саз), Парвиз Мирзаев (балабан), Асим Гулиев (нагара) и Абузяр Шойубов (гоша нагара).

Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры Узбекистана под эгидой ЮНЕСКО и ИСЕСКО. В жюри была представлена заслуженный работник культуры Азербайджана Самира Алиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Özbəkistanda IV Beynəlxalq Baxşı Festivalının Qran-pri mükafatını qazanıb

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