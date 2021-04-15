Азербайджан запустил глобальную кампанию "Мир во имя культуры"

Глобальная кампания "Мир во имя культуры" открыта для международных организаций и зарубежных стран, местных и международных неправительственных организаций, бизнес-структур

Министерство культуры Азербайджана объявило глобальную кампанию "Мир во имя культуры" (Peace4Culture).

Как сообщили Report в министерстве, основной целью кампании является доведение до мировой общественности текущей ситуации на деоккупированных территориях Азербайджана, состояние разрушенной инфраструктуры и факта уничтожения культурного наследия, а также признание ситуации политической и культурной элитой мира.

В рамках кампании планируется пригласить в освобожденные от оккупации города Азербайджана официальных лиц, дипломатов, общественно-политических деятелей, видных деятелей культуры и искусства, представителей СМИ, деятелей науки из разных стран мира и международных организаций и озвучить на фоне разрушенных территорий призывы к миру.

Глобальная кампания "Мир во имя культуры" открыта для международных организаций и зарубежных стран, местных и международных неправительственных организаций, бизнес-структур.

Кроме того, в качестве первой общественной акции в рамках кампании Министерство культуры и платформа Creative Azerbaijan (www.creative.az) запускает международную акцию "Создавай во имя мира" (#create4peas). Акция открыта для каждого человека, и отобранные участники будут вознаграждены по различным критериям.