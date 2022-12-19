О нас

Азербайджан изучает археологические артефакты, обнаруженные в “Кешикчидаг”

Азербайджан изучает археологические артефакты, обнаруженные в “Кешикчидаг” Азербайджан изучает артефакты, обнаруженные во время научно-археологических раскопок в Государственном историко-культурном заповеднике “Кешикчидаг”.
Kультурная политика
19 декабря 2022 г. 13:32
Азербайджан изучает археологические артефакты, обнаруженные в “Кешикчидаг”

Азербайджан изучает артефакты, обнаруженные во время научно-археологических раскопок в Государственном историко-культурном заповеднике “Кешикчидаг”.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Агаджавид Рамазанов на заседании Второй совместной азербайджано-турецкой комиссии по культуре.

Заместитель начальника подчеркнул, что Азербайджан рассматривает возможность использования опыта Турции для более точного изучения образцов материальной культуры, найденных в археологических памятниках.

Он сообщил, что для изучения артефактов, обнаруженных в заповеднике "Кешикчидаг", было направлено соответствующее обращение для проведения радиоуглеродного и изотопного анализа в лабораторных условиях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “Keşikçidağ”da aşkarlanmış artefaktların tarixini dəqiqləşdirir

Экслюзивные новости

Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
16 декабря 2022 г. 14:16
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
15 декабря 2022 г. 13:16
Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
ФотоВрач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
14 декабря 2022 г. 11:47
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi