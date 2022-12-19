Азербайджан изучает археологические артефакты, обнаруженные в “Кешикчидаг”

Азербайджан изучает артефакты, обнаруженные во время научно-археологических раскопок в Государственном историко-культурном заповеднике “Кешикчидаг”.

Азербайджан изучает артефакты, обнаруженные во время научно-археологических раскопок в Государственном историко-культурном заповеднике “Кешикчидаг”.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Агаджавид Рамазанов на заседании Второй совместной азербайджано-турецкой комиссии по культуре.

Заместитель начальника подчеркнул, что Азербайджан рассматривает возможность использования опыта Турции для более точного изучения образцов материальной культуры, найденных в археологических памятниках.

Он сообщил, что для изучения артефактов, обнаруженных в заповеднике "Кешикчидаг", было направлено соответствующее обращение для проведения радиоуглеродного и изотопного анализа в лабораторных условиях.