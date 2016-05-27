Азербайджан участвует на фестивале тюркской молодежи "Урал моно-2016"

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В Уфе стартовал 18-й Международный конкурс-фестиваль тюркской молодежи "Урал моно-2016".

Как передает Report, Азербайджан на данном конкурсе представляют вокалист Ниджат Рагимов, инструменталисты Мадина Шахгельдиева и Айгюль Гасанова.

Всего на "Урал моно" свое мастерство представят 56 талантливых исполнителей и творческих коллективов из 5 тюркских стран и 9 регионов России.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры России, Государственного Российского Дома народного творчества в рамках федеральной целевой программы "Культура России".

Основные цели и задачи конкурса-фестиваля: пропаганда современного национального музыкального творчества тюркской молодежи; сохранение национальных обычаев, традиций и культуры тюркских народов; развитие культурных межнациональных связей между тюркскими народами; реализация творческих возможностей молодых исполнителей.