Азербайджан станет страной-гостем культурного форума 2020 года в Санкт-Петербурге

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан станет страной-гостем Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2020 году.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в совместном заявлении, подписанном сегодня министерствами культуры России и Азербайджана.

В подписании приняли участие вице-премьер правительства Ольга Голодец, министр культуры России Владимир Мединский и министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев.

"Азербайджан - наш добрый партнер во всех сферах жизни. Для нас очень приятна инициатива, с которой выступил Азербайджан, мы ее с удовольствием подхватили. В 2020 году Азербайджан становится страной-гостем Петербургского форума", - сказала Голодец.

Мединский добавил, что Россия будет рада видеть Азербайджан со всем многообразием культуры и традиций этой страны.

Согласно заявлению, страны, принимая во внимание историческую общность двух государств и заинтересованность в дальнейшем развитии процесса взаимообогащения культур России и Азербайджана, подтвердили важность обменов в области культуры для достижения этой цели. Стороны продолжат укреплять связи и сотрудничество между профессиональными художественными коллективами, театрами, библиотеками, цирками, музеями и другими организациями культуры и искусства двух стран. Кроме того, они будут способствовать более тесным обменам в области всех видов искусства, уделять внимание традиционному классическому и современному искусству. Также страны планируют обмениваться информацией при написании театральных программ, проведении исследовательской работы по определенным направлениям, взаимном проведении выставок, подготовке специалистов.

"Стороны считают, что участие Азербайджана в качестве страны – почетного гостя Санкт-Петербургского международного культурного форума является важным проектом российско-азербайджанского сотрудничества в сфере культуры и свидетельствует о дружбе двух стран", - говорится в заявлении.