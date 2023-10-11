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Азербайджан проинформировал ЮНЕСКО о разрушениях Арменией азербайджанского культурного наследия

Азербайджан проинформировал ЮНЕСКО о разрушениях Арменией азербайджанского культурного наследия Азербайджан придает большое значение эффективной реализации приоритетов и программ ЮНЕСКО.
Kультурная политика
11 октября 2023 г. 14:22
Азербайджан проинформировал ЮНЕСКО о разрушениях Арменией азербайджанского культурного наследия

Азербайджан придает большое значение эффективной реализации приоритетов и программ ЮНЕСКО.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Азербайджана, зачитанном постоянным представителем при ЮНЕСКО Эльманом Абдуллаевым на 217-й сессии Исполнительного совета организации.

“Азербайджан полон решимости работать с ЮНЕСКО и государствами-членами открыто, прозрачно и инклюзивно. Мы активно поддерживаем инициативы организации в области межкультурного диалога, а также борьбы с расизмом и дискриминацией, последовательно продвигаем диалог между культурами и религиями посредством таких глобальных инициатив, как “Бакинский процесс” и “Мир во имя культуры”, - говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что Азербайджан в рамках своих возможностей и как председатель Движения неприсоединения продолжает вносить вклад в глобальную повестку мира, безопасности и устойчивого развития.

"Но опасные тенденции, которые все еще наблюдаются в регионе, такие как расизм, дискриминация и связанная с этим нетерпимость, вызывают беспокойство", - говорится в заявлении.

В тексте заявления отмечается, что политика этнической чистки, проводимая Арменией против азербайджанцев, оказала значительное негативное влияние и на нематериальное культурное наследие Азербайджана.

"Разрушение Арменией культурного наследия Азербайджана является нарушением культурных прав каждого азербайджанца, в частности права пользоваться культурным наследием", - говорится в заявлении.

В заявлении также говорилось о ликвидации так называемого "режима" в Карабахе, разоружении незаконных вооруженных формирований, процессе реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество, в том числе создании для этого специального портала, а также о формировании благоприятной среды для продолжения диалога.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUNESCO İcra Şurasının 217-ci sessiyasında Azərbaycanın bəyanatı səsləndirilib

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