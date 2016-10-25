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    Азербайджан принял участие на фестивале в Ташкенте

    На фестивале продемонстрировали видеоролик о культуре и истории Азербайджана

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В действующей в Ташкенте англоязычной Международной американской школе прошел фестиваль культуры и кухни народов.

    Как сообщили Report из действующего при посольстве Азербайджана в Узбекистане Центра азербайджанской культуры, на мероприятии принял участие и Азербайджан.

    В отведенном для Азербайджана уголке были продемонстрированы государственные атрибуты, выпущенные на русском и английском языках издания о нашей стране, жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, экономическом развитии под руководством президента Ильхама Алиева, а также произведения об истории и культуре Азербайджана, журналы.

    Посетителям азербайджанского уголка были розданы буклеты и их пригласили отведать национальные сладости.

    На выставке были представлены образцы национальной женской одежды карабахского региона Азербайджана, предметы быта, а также тар, кяманча, саз, нагара, сувениры и пр.

    На фестивале продемонстрировали видеоролик о культуре и истории Азербайджана.

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