Азербайджан принял участие на фестивале в Ташкенте

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В действующей в Ташкенте англоязычной Международной американской школе прошел фестиваль культуры и кухни народов.

Как сообщили Report из действующего при посольстве Азербайджана в Узбекистане Центра азербайджанской культуры, на мероприятии принял участие и Азербайджан.

В отведенном для Азербайджана уголке были продемонстрированы государственные атрибуты, выпущенные на русском и английском языках издания о нашей стране, жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, экономическом развитии под руководством президента Ильхама Алиева, а также произведения об истории и культуре Азербайджана, журналы.

Посетителям азербайджанского уголка были розданы буклеты и их пригласили отведать национальные сладости.

На выставке были представлены образцы национальной женской одежды карабахского региона Азербайджана, предметы быта, а также тар, кяманча, саз, нагара, сувениры и пр.

На фестивале продемонстрировали видеоролик о культуре и истории Азербайджана.