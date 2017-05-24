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    Азербайджан принял участие на детском благотворительном фестивале в Узбекистане

    Танцевальные группы Azərbaycan qızları и Kiçik fidanlar исполнили наши национальные танцы

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В Узбекистане в Республиканском дворце "Туркестан" прошел благотворительный фестиваль для детей из ташкентских школ-интернатов.

    Мероприятие состоялось по инициативе и организационной поддержке посольства Азербайджана в Узбекистане и действующего при нем Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева.

    Как сообщили Report из центра, свое участие на нынешнем благотворительном фестивале азербайджанская сторона посвятила Дню Республики – 28 Мая и стала официальным спонсором мероприятия.

    На фестивале присутствовали представители ИВ Ташкента, Профсоюзов Узбекистана, до 1 000 детей-сирот и инвалидов из около 15-ти детских домов Ташкента.

    Выступивший на открытии заместитель председателя Профсоюзов г. Ташкент Омон Топилов расценил поддержку, оказанную благотворительному фестивалю Азербайджанским культурным центром, как пример дружеской заботы и поддержки.

    Касаясь дружественных связей между Азербайджаном и Узбекистаном, директор Культурного центра имени Гейдара Алиева Самир Аббасов заявил о большой ответственности, которая возлагается на будущее поколение, то есть на детей, в вопросах укрепления дружбы и развития связей между нашими народами.

    На фестивале участники действующих при Азербайджанском культурном центре танцевальных групп "Azərbaycan qızları" и "Kiçik fidanlar" исполнили наши национальные танцы.

    В завершении фестиваля 15-ти детским домам и школам-интернатам Ташкента были вручены подарки от Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева. 

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