Азербайджан принимает участие на фестивале "Межкультурная встреча Евразия-Алтай" в Сеуле

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан принимает участие на фестивале "Межкультурная встреча Евразия-Алтай", открывшемся в Сеуле.

Как сообщили Report в пресс-службе посольства Азербайджана в Южной Корее, на данном мероприятии организован уголок Азербайджана, в котором представлены национальная одежда, сувениры, журналы и брошюры об истории, архитектуре и кухне страны.

На открытии выступил посол Азербайджана в Южной Корее Рамзи Теймуров.