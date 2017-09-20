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    Азербайджан принимает участие на фестивале "Межкультурная встреча Евразия-Алтай" в Сеуле

    На открытии фестиваля выступил посол Азербайджана Рамзи Теймуров
    © Azərbaycanın Cənubi Koreyadakı səfirliyi

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан принимает участие на фестивале "Межкультурная встреча Евразия-Алтай", открывшемся в Сеуле.

    Как сообщили Report в пресс-службе посольства Азербайджана в Южной Корее, на данном мероприятии организован уголок Азербайджана, в котором представлены национальная одежда, сувениры, журналы и брошюры об истории, архитектуре и кухне страны.

    На открытии выступил посол Азербайджана в Южной Корее Рамзи Теймуров.

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