Азербайджан принимает участие в фестивале культуры в Санкт-Петербурге

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Двадцать творческих коллективов разных народов Кавказа примут участие в фестивале культуры, который открывается сегодня в Санкт-Петербурге, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В программе будут представлены хореографические, вокальные и инструментальные номера, а также выставка художественных работ.

"В этой программе мы старались делать номера от каждой национальности, чтобы охватить весь Кавказ, поэтому у нас представлено искусство и культура 15 народов", - рассказала директор Санкт-Петербургского Дома национальностей Елена Кузнецова.

Отметим, что в концерте примут участие национально-культурные организации Азербайджана, Грузии, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии.

Перед торжественным открытием во Дворце культуры также пройдет выставка-презентация на тему национально-культурных традиций кавказских народов. "Будут представлены грузинская, азербайджанская, армянская культуры. Также пройдет выставка картин "Образ казаков" Петербургского художника Вячеслава Лещёва", - добавила Е. Кузнецова.