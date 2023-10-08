О нас

Азербайджан принимает III Кинофестиваль Тюркского мира "Коркут Ата"

Азербайджан принимает III Кинофестиваль Тюркского мира "Коркут Ата" В городах Баку и Шуша 8-11 октября проходит III Кинофестиваль Тюркского мира "Коркут Ата".
Kультурная политика
8 октября 2023 г. 19:56
Азербайджан принимает III Кинофестиваль Тюркского мира Коркут Ата

В городах Баку и Шуша 8-11 октября проходит III Кинофестиваль Тюркского мира "Коркут Ата".

Как передает Report, мероприятие организовано совместно Министерством культуры Азербайджанской Республики, Центром Гейдара Алиева, Агентством кино, медиакомпанией Baku Media Center и Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Цель фестиваля – продвижение единства Тюркского мира и культурного сотрудничества между тюркскими народами, содействие интеграции путем создания общего аудиовизуального пространства с участием тюркских государств.

На фестиваль наряду с Азербайджаном, Турцией, Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Туркменистаном, представлены 32 художественных, документальных и анимационных фильма из Гагаузии (Молдова), Татарстана, Саха-Якутии, Дагестана (Ногайск), Кабардино-Балкарии, Чувашии, Карачаево-Черкесии, Тувы и Башкортостана (Российская Федерация). Фильмы будут демонстрироваться в киноцентре Низами с 9 по 11 октября.

Ознакомиться с программой фестиваля можно по ссылке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan III “Korkut Ata” Türk Dünyası Film Festivalına ev sahibliyi edir

Экслюзивные новости

Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
7 октября 2023 г. 17:44
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
7 октября 2023 г. 11:52
Сердар Йылдырым: Азеркосмос примет участие в космических проектах ОТГ
Сердар Йылдырым: "Азеркосмос" примет участие в космических проектах ОТГ
6 октября 2023 г. 20:03
Посол: Самое главное сейчас - подписать мирный договор с Арменией
Посол: Самое главное сейчас - подписать мирный договор с Арменией
6 октября 2023 г. 17:42
Моисей Беккер: Военное сотрудничество Азербайджана и Израиля важно для региональной безопасности
Моисей Беккер: Военное сотрудничество Азербайджана и Израиля важно для региональной безопасности
6 октября 2023 г. 17:07
Политолог: Миссия ООН в Карабахе подтвердила приверженность Азербайджана процессу реинтеграции
Политолог: Миссия ООН в Карабахе подтвердила приверженность Азербайджана процессу реинтеграции
6 октября 2023 г. 11:47
Эксперт: Заявление миссии ООН продемонстрировало, что нет давления на армян в Карабахе
Эксперт: Заявление миссии ООН продемонстрировало, что нет давления на армян в Карабахе
4 октября 2023 г. 13:46
Мэр Ирпеня: Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана
Мэр Ирпеня: Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана
4 октября 2023 г. 11:27
Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
3 октября 2023 г. 14:46
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
2 октября 2023 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi