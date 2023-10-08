Азербайджан принимает III Кинофестиваль Тюркского мира "Коркут Ата"

В городах Баку и Шуша 8-11 октября проходит III Кинофестиваль Тюркского мира "Коркут Ата".

В городах Баку и Шуша 8-11 октября проходит III Кинофестиваль Тюркского мира "Коркут Ата".

Как передает Report , мероприятие организовано совместно Министерством культуры Азербайджанской Республики, Центром Гейдара Алиева, Агентством кино, медиакомпанией Baku Media Center и Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Цель фестиваля – продвижение единства Тюркского мира и культурного сотрудничества между тюркскими народами, содействие интеграции путем создания общего аудиовизуального пространства с участием тюркских государств.

На фестиваль наряду с Азербайджаном, Турцией, Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Туркменистаном, представлены 32 художественных, документальных и анимационных фильма из Гагаузии (Молдова), Татарстана, Саха-Якутии, Дагестана (Ногайск), Кабардино-Балкарии, Чувашии, Карачаево-Черкесии, Тувы и Башкортостана (Российская Федерация). Фильмы будут демонстрироваться в киноцентре Низами с 9 по 11 октября.