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    Азербайджан примет участие в празднике гастрономии во Франции

    В рамках мероприятия будут представлены образцы азербайджанской кулинарии

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан примет участие в празднике гастрономии в Париже 23-25 сентября.

    Об этом Report сообщили в диаспорской организации "Дом Азербайджана во Франции".

    В рамках мероприятия на стенде Азербайджана будут представлены образцы азербайджанской кулинарии, будет дана информация об их приготовлении.

    На мероприятии от Азербайджана примут участие сотрудники посольства Азербайджана во Франции, представители Фонда Гейдара Алиева, представители азербайджанской диаспоры.

    Всего в мероприятии примут участие более 45 стран.

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