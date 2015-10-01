Азербайджан примет участие в ярмарке Сен-Дени во Франции

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан примет участие в ярмарке Сен-Дени, которая пройдет 10-11 октября во французском департаменте Орне.

Как сообщила Report генеральный секретарь организации Азербайджанский дом в Париже Мирвари Фаталлиева, в ходе ярмарки будут продемонстрированы азербайджанские танцы и будут организованы концерты азербайджанских исполнителей.

По ее словам, на мероприятии среди официальных лиц Азербайджан будет представлять посол Азербайджана во Франции Эльчин Амирбеков. Кроме того, на мероприятии примет участие президент организации "Друзья Азербайджана во Франции", депутат Национальной Ассамблеи Франции Жан-Франсуа Мансель.