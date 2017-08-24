Азербайджан примет участие в международном музыкальном фестивале в Узбекистане

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан будет представлен на международном музыкальном фестивале "Восточные мотивы" в узбекском Самарканде.

Как сообщили Report в Центре культуры им. Гейдара Алиева в Узбекистане, на мероприятии страну представит лауреат международных и республиканских конкурсов, заслуженный артист Азербайджана, тарист Сахиб Пашазаде.

Отметим, что международный музыкальный фестиваль "Восточные мотивы" проводится в старинном центре культуры Востока - Самарканде, в мероприятии участвуют представители различных стран мира.

Узбекская сторона планирует пригласить на церемонию открытия в качестве гостей известных певцов из отличившихся в фестивале стран, особенно Азербайджана.

Напомним, что в первый год проведения фестиваля, 1997 году, певица Симара Иманова удостоилась "Гран При". В 2001 году народный артист Азербайджана Алим Гасымов завоевал первое место.