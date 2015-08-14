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    ​Азербайджан примет участие в Международной книжной ярмарке

    Выставка пройдет с 2 по 6 сентября

    Баку. 14 августа. REPORT. AZ/ Министерство культуры и туризма Азербайджана будет представлено на XXVIII Московской международной книжной выставке-ярмарке. Об этом сообщили Report в отделе информации и связей с общественностью министерства.

    Согласно информации, выставка пройдет с 2 по 6 сентября.

    Также запланирована церемония награждения азербайджанских книг, победивших в международном конкурсе "Книжное искусство" в рамках выставки.

    Отметим, что Московская книжная выставка-ярмарка имеет важное значение с точки зрения налаживания связей с зарубежными партнерами в сфере издательства и информации, а также пропаганды богатой культуры, стремительного развития Азербайджана и реалий о Карабахе. 

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