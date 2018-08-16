Азербайджан примет участие в фестивале короткометражных фильмов в Турции

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Международный фестиваль короткометражных фильмов Dostluk ("Дружба")пройдет в Турции 14-16 декабря, сообщает Report со ссылкой на "Анадолу".

Фестиваль пройдет при организации продюсерского центра Balkon Film, поддержке министерства культуры и туризма Турции, муниципалитета Стамбула и под патронажем администрации главы Турции.

Отмечается, что в участии в фестивале заинтересованы киностудии разных стран, таких как Азербайджан, Индия, Иран, США, Бразилия, Испания, Франция, Россия, Египет, Аргентина, Сирия, Филиппины, Бангладеш, Венесуэла, Словения и Таиланд.

На данный момент продолжается прием заявок на участие, уже подано 350 заявок из 53 стран.