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    Азербайджан примет участие в фестивале короткометражных фильмов в Турции

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Международный фестиваль короткометражных фильмов Dostluk ("Дружба")пройдет в Турции 14-16 декабря, сообщает Report со ссылкой на "Анадолу".

    Фестиваль пройдет при организации продюсерского центра Balkon Film, поддержке министерства культуры и туризма Турции, муниципалитета Стамбула и под патронажем администрации главы Турции.

    Отмечается, что в участии в фестивале заинтересованы киностудии разных стран, таких как Азербайджан, Индия, Иран, США, Бразилия, Испания, Франция, Россия, Египет, Аргентина, Сирия,  Филиппины, Бангладеш, Венесуэла, Словения и Таиланд.

    На данный момент продолжается прием заявок на участие, уже подано 350 заявок из 53 стран.

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