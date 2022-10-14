Министра культуры и спорта Израиля пригласили посетить Азербайджан

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов пригласил министра культуры и спорта Израиля Йехиэля Моше Троппера в Азербайджан

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов пригласил министра культуры и спорта Израиля Йехиэля Моше Троппера посетить нашу страну.

Как передает Report со ссылкой на министерство культуры Азербайджана, приглашение министр вручил послу Израиля в Азербайджан Джорджу Дику в ходе их встречи.

Министр также обсудили с послом ряд важных вопросов, представляющих интерес для сторон.

Помимо этого, он подчеркнул, что между странами интенсивно развиваются культурные связи. Он также рассказал о важности реализации совместных проектов для дальнейшего укрепления сотрудничества в различных сферах культуры и искусства.

Керимов проинформировал о глобальной инициативе президента Азербайджанской Республики “Бакинский процесс” и международном призыве “Мир ради культуры” (Peace4Culture), инициированном министерством культуры. Он отметил, что основная цель призыва-возродить культурную инфраструктуру на освобожденных территориях стран постконфликтного периода, внести вклад в устойчивый мир и вернуть национально-духовные ценности обратно на эти земли.