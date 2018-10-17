Азербайджан приглашен на III Международный кинофестиваль в Шарм эль-Шейхе

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ "Египет пригласил Азербайджан на III Международный кинофестиваль, который пройдет в Шарм эль-Шейхе 3-9 марта 2019 года".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Египта в Азербайджане Адель Ибрагим.

Посол также заявил, что с 2015 года Шарм эль-Шейх и Габала являются городами-побратимами. Адель Ибрагим выразил удовлетворение тем, что с 8 ноября будут осуществляться прямые авиарейсы между Шарм эль-Шейхом и Баку, а также заметным уровнем развития связей между Египтом и Азербайджаном в различных областях.