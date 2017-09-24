Азербайджан представлен в Международном Гастрономическом Городке во Франции - ВИДЕО

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ При организационной работе Ассоциации Друзей Азербайджана, дома Азербайджана в Париже в Международном Гастрономическом Городке были представлены образцы богатого культурного наследия страны, дегустация и продажа вкусных блюд и напитков, были исполнены национальные танцы.

Как передает французское бюро Report, в Париже ученики Азербайджанской школы Сяма и Умид Мюгяддям исполнили "Uzundərə", "Naz eləmə" и другие азербайджанские танцы, а в рамках в Международном Гастрономическом Городке, устроенном на берегу Сены, где участвовали представители 40 стран.

В городке в специально отведенном уголке, оформленным в соответствии с национальными традициями, были представлены также блюда национальной кухни страны, столовая культура, образцы национального искусства, одежда и декоративные изделия.

В городке на мероприятии участвовали посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, президент Ассоциации Друзей Азербайджана Франсуа Мансель, представители парижской мэрии и послы стран-участниц.

Создатель и организатор Международного Гастрономического Городка Мирьям Ситанова сообщила Report, что Городок помогает обмену культурным наследием между разными народами, особенно в городах, населенных людьми разного происхождения в Париже, укреплять мультикультурализм и толерантность. "Представленные образцы культуры говорят о том, что у Азербайджана богатое культурное наследие. Ваша кухня очень разнообразная и вкусна. Вовремя общения со своими друзьями я еще раз подчеркнула высокие человеческие ценности азербайджанского народа. Тот факт, что перед вашим павильоном скопилось много людей , говорит о том, что люди заинтресовались вашем культуры.

Проходящий с успехом вот уже второй год Международный Гастрономический Городок в следующем году привлечет еще больше участников.

Вюсаля Исметгызы