Азербайджан представлен на V международном гастрономическом фестивале в Париже

При поддержке Фонда Гейдара Алиева, посольства Азербайджана во Франции, Ассоциации друзей Азербайджана (АДА), Дома Азербайджана в Париже, Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) наша страна представлена на V Междунар

При поддержке Фонда Гейдара Алиева, посольства Азербайджана во Франции, Ассоциации друзей Азербайджана (АДА), Дома Азербайджана в Париже, Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) наша страна представлена на V Международном гастрономическом фестивале, который проходит в столице Франции Париже.

Как сообщает местное бюро Report, на фестивале французские и зарубежные гости ознакомились с азербайджанской кухней.

Участникам мероприятия представлены вкуснейшие блюда и сладости азербайджанской кухни. В рамках фестиваля пройдет круглый стол, посвященный приготовлению долмы.

В ходе мероприятия гостям также представлены азербайджанские национальные танцы.

В ходе мероприятия гостям были розданы образцы азербайджанской кухни и сладостей, выставлены книги, посвященные нашей национальной кухне, дана информация об азербайджанской кухне и нашей стране.

В рамках "Года Шуши" национальные кулинары уделили особое место кухне карабахского региона Азербайджана.