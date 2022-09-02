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Азербайджан представлен на V международном гастрономическом фестивале в Париже

Азербайджан представлен на V международном гастрономическом фестивале в Париже При поддержке Фонда Гейдара Алиева, посольства Азербайджана во Франции, Ассоциации друзей Азербайджана (АДА), Дома Азербайджана в Париже, Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) наша страна представлена на V Междунар
Kультурная политика
2 сентября 2022 г. 04:17
Азербайджан представлен на V международном гастрономическом фестивале в Париже

При поддержке Фонда Гейдара Алиева, посольства Азербайджана во Франции, Ассоциации друзей Азербайджана (АДА), Дома Азербайджана в Париже, Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) наша страна представлена на V Международном гастрономическом фестивале, который проходит в столице Франции Париже.

Как сообщает местное бюро Report, на фестивале французские и зарубежные гости ознакомились с азербайджанской кухней.

Участникам мероприятия представлены вкуснейшие блюда и сладости азербайджанской кухни. В рамках фестиваля пройдет круглый стол, посвященный приготовлению долмы.

В ходе мероприятия гостям также представлены азербайджанские национальные танцы.

В ходе мероприятия гостям были розданы образцы азербайджанской кухни и сладостей, выставлены книги, посвященные нашей национальной кухне, дана информация об азербайджанской кухне и нашей стране.

В рамках "Года Шуши" национальные кулинары уделили особое место кухне карабахского региона Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Fransada keçirilən 5-ci beynəlxalq festivalda təmsil olunur

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