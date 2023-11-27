Азербайджан представлен на международном форуме “Примаковские чтения” в Москве

Азербайджан представлен на IX международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения", который стартовал сегодня в Москве.

Азербайджан представлен на IX международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения", который стартовал сегодня в Москве.

Как сообщает российское бюро Report, двухдневный форум на тему "Горизонты постглобализации" проходит на площадке Центра международной торговли.

В форуме ожидается участие более 1300 человек, среди которых представители российского и зарубежного научно-экспертного сообщества, официальные лица, политики, дипломаты, представители деловых кругов.

В этом году на мероприятии выступят свыше 80 ведущих зарубежных экспертов в области международной безопасности, политики и экономики из более 30 стран, в том числе Азербайджана, Армении, Бангладеш, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Сирии, США, Турции и Узбекистана.

На второй день форума участники обсудят ситуацию вокруг Южного Кавказа, в том числе сотрудничество России со странами Центральной Азии и Южного Кавказа, а также отношения между КНР и США, развитие стран глобального Юга.