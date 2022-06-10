Азербайджан представлен на Международном фестивале художественных ремесел и творчества во Франции

Азербайджан представлен на Международном фестивале художественных ремесел и творчества в Париже, Франция.

Азербайджан представлен на Международном фестивале художественных ремесел и творчества в Париже, Франция.

Как передает местное бюро Report, впервые при поддержке Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджана во Франции наша страна была представлена ​​на Revelation Международном фестивале художественных ремесел и творчества в Париже картиной Эльвина Набизаде "День и ночь". На открытии азербайджанского стенда присутствовали посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, местные журналисты, художники и другие лица.

Мероприятие проходит раз в два года и организуется творческими коллективами Франции. Цель - продемонстрировать важность искусства как профессии и особенно его роль в мировой экономике.

Фестиваль продлится до 12 июня.