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Азербайджан представлен на международной книжной ярмарке в Германии

Азербайджан представлен на международной книжной ярмарке в Германии 20 октября во Франкфурте-на-Майне, Федеративная Республика Германия, открылась 73-я международная книжная выставка.
Kультурная политика
21 октября 2021 г. 11:46
Азербайджан представлен на международной книжной ярмарке в Германии

20 октября во Франкфурте-на-Майне, Федеративная Республика Германия, открылась 73-я международная книжная выставка.

Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, на выставке принимают участие 2 000 участников из 80 стран, почетным гостем выставки является Канада.

В этом году Азербайджан представлен на выставке широким спектром изданий, посвященных культуре и истории нашей страны. Историческая победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, а также отмечаемый в стране "Год Низами Гянджеви" будут представлены вниманию посетителей выставки публикациями и визуальными эффектами.

Ярмарка, собравшая тысячи специалистов в сфере книжного дела, является важной платформой для налаживания нового сотрудничества и обмена опытом. Те, кто не может посетить выставку из-за пандемии, смогут онлайн смотреть различные встречи, мастер-классы и другие мероприятия.

73-я Франкфуртская международная книжная ярмарка продлится до 24 октября.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan represented at Frankfurt International Book Fair
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Frankfurt Beynəlxalq Kitab Sərgisində təmsil olunur

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