Азербайджан представлен на художественной выставке в Париже

Азербайджан представлен на художественной выставке, проводимой в музее Лувр в столице Франции Париже.

Азербайджан представлен на художественной выставке, проводимой в музее Лувр в столице Франции Париже.

Как сообщает местное бюро Report , страну на этом престижном мероприятии при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджана во Франции представляют скульптор Эльвин Набизаде и художник Анар Гусейнзаде.

На выставке представлены работа Эльвина Набизаде "Слившиеся под солнцем" и картины Анара Гусейнзаде, посвященные Азербайджану. В произведениях отражены национальные, материальные, природные богатства, история и культура Азербайджана.

Произведение "Слившиеся под солнцем" представляет собой композицию из 44 сазов, что олицетворяет путь солнца от восхода к закату. Работы азербайджанских мастеров вызвали большой интерес у посетителей.

Отметим, что творчество Эльвина обрело широкое признание после получения заказа на создание работы для Азербайджанского павильона на 57-й Международной художественной выставке - Венецианской биеннале, проходившей в итальянской Венеции.