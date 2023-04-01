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Азербайджан представлен на художественной выставке в Париже

Азербайджан представлен на художественной выставке в Париже Азербайджан представлен на художественной выставке, проводимой в музее Лувр в столице Франции Париже.
Kультурная политика
1 апреля 2023 г. 03:50
Азербайджан представлен на художественной выставке в Париже

Азербайджан представлен на художественной выставке, проводимой в музее Лувр в столице Франции Париже.

Как сообщает местное бюро Report, страну на этом престижном мероприятии при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджана во Франции представляют скульптор Эльвин Набизаде и художник Анар Гусейнзаде.

На выставке представлены работа Эльвина Набизаде "Слившиеся под солнцем" и картины Анара Гусейнзаде, посвященные Азербайджану. В произведениях отражены национальные, материальные, природные богатства, история и культура Азербайджана.

Произведение "Слившиеся под солнцем" представляет собой композицию из 44 сазов, что олицетворяет путь солнца от восхода к закату. Работы азербайджанских мастеров вызвали большой интерес у посетителей.

Отметим, что творчество Эльвина обрело широкое признание после получения заказа на создание работы для Азербайджанского павильона на 57-й Международной художественной выставке - Венецианской биеннале, проходившей в итальянской Венеции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Parisdə keçirilən İncəsənət sərgisində təmsil olunur

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