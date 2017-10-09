Азербайджан представлен на фестивале культур народов мира в Киеве

Киев. 9 октября. REPORT.AZ/ 7 октября в Киевском городском совете состоялся четвертый фестиваль культур народов мира OUTLOOK WORLD CULTURE FESTIVAL, на котором были представлены традиции, культура 40 народов мира.

Как передает украинское бюро Report, фестиваль ежегодно организовывает проект OUTLOOK, который работает в сфере медиа и культурной дипломатии.

В организации мероприятия были задействованы 30 иностранных посольств в Украине, а также диаспоры разных народов мира.

На фестивале была представлена культура Азербайджана. В частности, посетители могли увидеть азербайджанскую национальную одежду, предметы гончарного искусства, литературу об Азербайджане. Для гостей фестиваля выступил народный артист Украины Гурбан Аббасов.

Также состоялось дефиле в национальных костюмах, ряд танцевальных и вокальных номеров, дегустация блюд и напитков из разных кухонь мира. Организаторы мероприятия подготовили разные мастер-классы: мехенди, арабская, японская, бенгальская каллиграфия, роспись корейских масок и многое другое.

Как отметили в OUTLOOK, цель мероприятия - установление дружественных отношений между нациями, налаживание культурных связей между странами и содействие осведомленности об особенностях культуры народов мира.